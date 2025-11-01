Collecte solidaire d’Olives Surgères

Collecte solidaire d’Olives Surgères samedi 1 novembre 2025.

Collecte solidaire d’Olives

Place de l’Europe Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 09:00:00

fin : 2025-11-01 12:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Vous avez des oliviers dans votre jardin ? C’est le moment de récolter vos olives et d’en faire don à l’association Muco’live 17 ! Les bénéfices récoltés seront ensuite reversés à la recherche contre la mucoviscidose.

.

Place de l’Europe Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr

English :

Do you have olive trees in your garden? Now’s the time to harvest your olives and donate them to the Muco?live 17 association! All proceeds will be donated to cystic fibrosis research.

German :

Haben Sie Olivenbäume in Ihrem Garten? Dann ist es an der Zeit, Ihre Oliven zu ernten und sie dem Verein Muco?live 17 zu spenden! Der Erlös kommt der Forschung zur Bekämpfung der Mukoviszidose zugute.

Italiano :

Avete degli ulivi nel vostro giardino? È il momento di raccogliere le vostre olive e donarle all’associazione Muco?live 17! Tutti i proventi saranno destinati alla ricerca sulla fibrosi cistica.

Espanol :

¿Tienes olivos en tu jardín? ¡Ahora es el momento de recoger tus aceitunas y donarlas a la asociación Muco?live 17! Todo lo recaudado se destinará a la investigación de la fibrosis quística.

L’événement Collecte solidaire d’Olives Surgères a été mis à jour le 2025-10-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin