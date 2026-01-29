Collecte Solidaire par Espace Pluriel Jeunes Espace Pluriel Jeunes Istres

Collecte Solidaire par Espace Pluriel Jeunes

Du 09/03 au 27/03/2026 le lundi. Espace Pluriel Jeunes 16 Place Champollion Istres Bouches-du-Rhône

Participez à la grande collecte de denrées alimentaires pour l’antenne des Restos du Cœur d’Istres dans le cadre du Grand Show !

Espace Pluriel Jeunes 16 Place Champollion Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 25 19 contact@epj.fr

English :

Take part in the big food drive for the Restos du C?ur d?Istres branch as part of the Grand Show!

L’événement Collecte Solidaire par Espace Pluriel Jeunes Istres a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme d’Istres