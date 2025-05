Collecte solidaire pour les Restos du cœur – Montcuq-en-Quercy-Blanc, 9 mai 2025 09:00, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Lot

Collecte solidaire pour les Restos du cœur 17 Allée des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Mercredi 2025-05-09 09:00:00

fin : 2025-05-16 16:30:00

Date(s) :

2025-05-09

Organisation d’une collecte de denrées alimentaires (non périssables) et de produits d’hygiène par des élèves bénévoles du collège Jean-Jacques Faurie au profit des Restos du Cœur.

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire vos courses et déposer vos dons auprès de nos bénévoles situés au collège Jean-Jacques Faurie.

Agissez pour ceux qui en ont besoin.

Du 9 au 16 mai 2025

– Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h 16h30

– Mercredi 9h 12h

Sonner et déposer au portail du collège donnant sur la rue du Tour de la Vieille Ville. .

17 Allée des Platanes

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 80 33

English :

Organization of a collection of foodstuffs (non-perishable) and hygiene products by volunteer students from the Jean-Jacques Faurie secondary school for the Restos du C?ur.

If you wish, you can do your shopping and drop off your donations with our volunteers at the Collège Jean-Jacques Faurie.

Take action for those in need.

German :

Organisation einer Sammlung von (nicht verderblichen) Lebensmitteln und Hygieneartikeln durch freiwillige Schülerinnen und Schüler des Collège Jean-Jacques Faurie zugunsten der Restos du C?ur.

Wenn Sie möchten, können Sie einkaufen gehen und Ihre Spenden bei unseren freiwilligen Helfern im Collège Jean-Jacques Faurie abgeben.

Handeln Sie für diejenigen, die Hilfe benötigen.

Italiano :

Organizzazione di una raccolta di generi alimentari (non deperibili) e di prodotti per l’igiene da parte degli studenti volontari della scuola secondaria Jean-Jacques Faurie per i Restos du C?ur.

Se lo desiderate, potete fare la spesa e consegnare le vostre donazioni ai nostri volontari del Collegio Jean-Jacques Faurie.

Agite per chi ha bisogno.

Espanol :

Organización de una recogida de alimentos (no perecederos) y productos de higiene por parte de alumnos voluntarios del instituto Jean-Jacques Faurie para los Restos du Cœur.

Si lo deseas, puedes hacer la compra y dejar tus donativos con nuestros voluntarios en el colegio Jean-Jacques Faurie.

Actúa en favor de los necesitados.

L’événement Collecte solidaire pour les Restos du cœur Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-05-05 par OT Cahors Vallée du Lot