Collecte solidaire Roussy-le-Village dimanche 28 septembre 2025.

18 Rue Neuve Roussy-le-Village Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 15:00:00

2025-09-28

La rentrée est passée, c’est l’occasion de faire du tri dans les affaires de vos enfants.

Les associations Croix Rouge et Les restos du Cœur de Thionville viennent à vous pour récupérer ce dont vous n’avez plus besoin. Placez les affaires dans des sacs et des cartons pour une meilleure organisation. Les affaires recherchées sont jouets et livres pour les enfants, poussettes, lits pliants, sacs à langer, couches, vêtements ou encore chaussures.Tout public

18 Rue Neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02 roussy.le.village@wanadoo.fr

English :

Back to school is over, and it’s time to sort through your children’s belongings.

The Thionville Red Cross and Restos du C?ur associations come to you to collect what you no longer need. Place items in bags and boxes for better organization. Items of interest include children’s toys and books, strollers, cots, changing bags, diapers, clothes and shoes.

German :

Das neue Schuljahr hat begonnen und es ist an der Zeit, die Sachen Ihrer Kinder auszusortieren.

Die Vereine Croix Rouge und Les restos du C?ur in Thionville kommen zu Ihnen und holen alles ab, was Sie nicht mehr brauchen. Packen Sie die Sachen in Tüten und Kartons, um sie besser zu organisieren. Die gesuchten Sachen sind: Spielzeug und Bücher für Kinder, Kinderwagen, Klappbetten, Wickeltaschen, Windeln, Kleidung oder auch Schuhe.

Italiano :

Il ritorno a scuola è finito ed è ora di fare la raccolta degli effetti personali dei vostri figli.

Le associazioni Croce Rossa e Restos du C?ur di Thionville vengono da voi per raccogliere ciò che non vi serve più. Mettete i vostri effetti personali in sacchetti e scatole per una migliore organizzazione. Gli oggetti da raccogliere sono giocattoli e libri per bambini, passeggini, culle, borse per il cambio, pannolini, vestiti e scarpe.

Espanol :

La vuelta al cole ha terminado y es hora de ordenar las pertenencias de tus hijos.

Las asociaciones Cruz Roja y Restos du Cœur de Thionville acuden a ti para recoger lo que ya no necesitas. Coloca tus pertenencias en bolsas y cajas para organizarlas mejor. Se recogen juguetes y libros infantiles, cochecitos, cunas, cambiadores, pañales, ropa y calzado.

L’événement Collecte solidaire Roussy-le-Village a été mis à jour le 2025-09-23 par OT CATTENOM ET ENVIRONS