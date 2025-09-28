Collecter des remèdes, rituels magiques et croyances populaires La Bogue d’Or Salle Polyvalente Les Fougerêts

Salle Polyvalente 13 rue de la mairie Les Fougerêts Morbihan

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Originaire de St Martin-Sur-Oust, Christophe Auray est vétérinaire et docteur en Histoire des sciences et des techniques. Depuis plus de 30 ans, il mène des enquêtes en milieu rural pour recueillir les pratiques et rites de médecine populaire, qui ont fait l’objet de plusieurs ouvrages. Il nous présente ici sa démarche de collecteur, illustrée par quelques exemples de ses collectes.

RDV suivi d’une assemblée de chants et contes, sélection Bogue d’Or à partir de 15h30.

Org. Groupement Culturel Breton en partenariat avec le Foyer des Jeunes des Fougerêts. .

