Collectes de vêtements et objets de seconde main pour friperie solidaire Yssingeaux

Collectes de vêtements et objets de seconde main pour friperie solidaire

Place de la Victoire Yssingeaux Haute-Loire

Collecte de vêtements, objets de mercerie, livres, linge de maison, jouets pour enfants qui seront revendus lors de la friperie solidaire La Frip’honnête (6ème édition les 23 et 24 Mai 2026 au foyer rural).

Place de la Victoire Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes asso.lesperpalouie@gmail.com

English :

Collection of clothes, haberdashery, books, household linen and children’s toys for resale at the La Frip’honnête solidarity second-hand shop (6th edition on May 23 and 24, 2026 at the Foyer Rural).

