Face à une saturation inédite de la filière textile seconde main, le Syded et les collectivités locales s’organisent. Débordements, collectes interrompues, dépôts sauvages la situation appelle une réponse rapide. Dès juin, des collectes exceptionnelles de vêtements, linge et chaussures sont mises en place dans le Lot pour offrir aux habitants une solution de tri de proximité et ainsi, valoriser au mieux ces textiles.

Depuis plusieurs mois, la filière textile seconde main connaît une crise nationale sans précédent. Les volumes jetés sont tels, que les centres de tri et de stockage sont saturés. Il faut savoir que plus de la moitié des vêtements collectés étaient auparavant destinés à de la réutilisation en seconde main à l’international. Ce marché est aujourd’hui saturé. De plus, sous l’impulsion de la « fast-fashion », la baisse de qualité des textiles actuels diminue les possibilités de réutilisation.

Pour ces textiles, d’autres débouchés existent recyclage en matériau d’isolation et dans l’industrie automobile, valorisation énergétique. Malgré tout, ces dernières ne suffisent pas. La filière française de recyclage se développe, mais elle n’est pas en capacité aujourd’hui d’absorber de tels volumes.

Des solutions aux bornes saturées dans le Lot :

C’est pourquoi certains opérateurs comme Le Relais ont dû cesser les collectes dans les bornes publiques, entraînant des débordements et laissant les usagers sans solution. Les collectivités de collecte et le Syded ont constaté une augmentation importante des dépôts de vêtements dans les bacs jaunes ou noirs et ont décidé de réagir en interpellant Refashion, l’éco-organisme en charge de la seconde vie des textiles.

C’est dans ce contexte, qu’une douzaine d’opérations de collecte exceptionnelles de vêtements, chaussures et linge de maison vont être organisées sur le territoire.

Elles permettront à tous les usagers de pouvoir trier leur textiles et leur offrir une solution de tri et de recyclage à proximité. Les textiles collectés seront acheminés vers l’usine de tri des textiles du Relais à Bordeaux.

Infos pratiques :

Tous les vêtements, linges de maison et chaussures sont acceptés quel que soit leur état :

> Propres et secs

> Déposés en sac fermé .

Parking Ludo-Rollès

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 21 54 30

English :

Faced with an unprecedented saturation of the second-hand textile sector, Syded and local authorities are getting organized. Overflow, interrupted collections, illegal dumping: the situation calls for a rapid response. From June onwards, exceptional collections of clothing, linen and footwear are being organized in the Lot to offer local residents a local sorting solution, and thus make the most of these textiles.

For several months now, the second-hand textile sector has been experiencing an unprecedented national crisis. The volumes thrown away are such that sorting and storage centers are saturated. It’s worth noting that more than half the clothing collected was previously destined for second-hand re-use abroad. This market is now saturated. What’s more, under the impetus of « fast-fashion », the declining quality of today’s textiles is reducing the scope for reuse.

There are other outlets for these textiles: recycling as insulation material and in the automotive industry, and energy recovery. However, these are not enough. The French recycling industry is expanding, but is not currently capable of absorbing such volumes.

Solutions for saturated bollards in the Lot :

This is why some operators, such as Le Relais, have had to cease collections from public bins, causing overflow and leaving users without a solution. The local collection authorities and Syded have noted a significant increase in the number of clothes deposited in yellow or black bins, and have decided to react by calling on Refashion, the eco-organization in charge of the second life of textiles.

Against this backdrop, a dozen exceptional collections of clothing, shoes and household linen will be organized across the region.

They will enable all users to sort their textiles and offer them a local sorting and recycling solution. The textiles collected will be sent to the Le Relais textile sorting plant in Bordeaux.

German :

Angesichts einer beispiellosen Sättigung der Secondhand-Textilbranche organisieren sich Syded und die lokalen Gebietskörperschaften. Überschwemmungen, unterbrochene Sammlungen, wilde Ablagerungen: Die Situation erfordert eine schnelle Reaktion. Ab Juni werden im Departement Lot außergewöhnliche Sammlungen von Kleidung, Wäsche und Schuhen durchgeführt, um den Einwohnern eine nahe gelegene Sortiermöglichkeit zu bieten und diese Textilien bestmöglich zu verwerten.

Seit mehreren Monaten befindet sich die Second-Hand-Textilbranche in einer beispiellosen landesweiten Krise. Die weggeworfenen Mengen sind so groß, dass die Sortier- und Lagerzentren überlastet sind. Dabei muss man wissen, dass mehr als die Hälfte der gesammelten Kleidungsstücke zuvor für die Wiederverwendung als Second-Hand-Ware auf internationaler Ebene bestimmt waren. Dieser Markt ist heute gesättigt. Unter dem Einfluss der « Fast Fashion » verringert zudem die sinkende Qualität der heutigen Textilien die Möglichkeiten der Wiederverwendung.

Für diese Textilien gibt es andere Absatzmöglichkeiten: Recycling als Dämmmaterial und in der Automobilindustrie, energetische Verwertung. Trotz allem reichen diese nicht aus. Die französische Recyclingbranche entwickelt sich zwar, ist aber heute nicht in der Lage, solche Mengen aufzunehmen.

Lösungen für überfüllte Ladesäulen im Departement Lot

Aus diesem Grund mussten einige Betreiber wie Le Relais die Sammlung an öffentlichen Säulen einstellen, was zu Überfüllungen führte und die Nutzer ohne Lösung zurückließ. Die Sammelgemeinschaften und Syded stellten einen starken Anstieg der Ablagerungen von Kleidungsstücken in den gelben oder schwarzen Tonnen fest und beschlossen zu reagieren, indem sie Refashion, die für das zweite Leben von Textilien zuständige Öko-Organisation, ansprachen.

In diesem Zusammenhang werden in der Region ein Dutzend außergewöhnlicher Sammelaktionen für Kleidung, Schuhe und Haushaltswäsche organisiert.

Sie ermöglichen es allen Nutzern, ihre Textilien zu sortieren und bieten ihnen eine Sortier- und Recyclinglösung in ihrer Nähe. Die gesammelten Textilien werden in die Textilsortieranlage von Le Relais in Bordeaux gebracht.

Italiano :

Di fronte a una saturazione senza precedenti del settore dei tessuti usati, Syded e le autorità locali si stanno organizzando. Eccesso di rifiuti, interruzione delle raccolte, discariche abusive: la situazione richiede una risposta rapida. A partire da giugno, nel Lotto verranno organizzate raccolte straordinarie di indumenti, biancheria e calzature per offrire ai residenti una soluzione di smistamento locale e sfruttare al meglio questi tessuti.

Da diversi mesi il settore dei tessuti usati sta vivendo una crisi nazionale senza precedenti. I volumi buttati sono tali che i centri di smistamento e di stoccaggio sono saturi. Vale la pena notare che più della metà degli abiti raccolti erano precedentemente destinati al riutilizzo all’estero. Questo mercato è ormai saturo. Inoltre, sotto l’impulso della fast-fashion, il declino della qualità dei tessuti odierni sta riducendo le possibilità di riutilizzo.

Esistono altri sbocchi per questi tessuti: il riciclo come materiale isolante e nell’industria automobilistica e il recupero energetico. Tuttavia, questi non sono sufficienti. L’industria francese del riciclo si sta sviluppando, ma al momento non è in grado di assorbire tali volumi.

Soluzioni per i dissuasori saturi nel Lot:

Per questo motivo alcuni operatori, come Le Relais, hanno dovuto interrompere la raccolta dai cassonetti pubblici, causando un sovraccarico e lasciando gli utenti senza soluzione. Le autorità di raccolta locali e Syded hanno notato un aumento significativo del numero di capi di abbigliamento depositati nei cassonetti gialli o neri e hanno deciso di intervenire contattando Refashion, l’organizzazione ecologica che si occupa della seconda vita dei tessuti.

In questo contesto, saranno organizzate in tutta la regione una dozzina di raccolte straordinarie di abiti, scarpe e biancheria per la casa.

Queste permetteranno a tutti gli utenti di differenziare i propri prodotti tessili e offriranno loro una soluzione locale di selezione e riciclaggio. I tessuti raccolti saranno inviati all’impianto di selezione tessile Le Relais di Bordeaux.

Espanol :

Ante una saturación sin precedentes del sector textil de segunda mano, Syded y las autoridades locales se organizan. Desbordamientos, recogidas interrumpidas, vertidos ilegales: la situación exige una respuesta rápida. A partir de junio, se organizarán recogidas excepcionales de ropa, ropa blanca y calzado en el Lot para ofrecer a los vecinos una solución de clasificación local y aprovechar al máximo estos textiles.

Desde hace varios meses, el sector textil de segunda mano atraviesa una crisis nacional sin precedentes. Los volúmenes que se tiran son tales que los centros de clasificación y almacenamiento están saturados. Cabe señalar que más de la mitad de la ropa recogida se destinaba antes a la reutilización de segunda mano en el extranjero. Este mercado está saturado. Además, bajo el impulso de la moda rápida, la disminución de la calidad de los textiles actuales reduce las posibilidades de reutilización.

Hay otras salidas para estos textiles: el reciclaje como material aislante y en la industria del automóvil, y la recuperación de energía. Sin embargo, no son suficientes. La industria francesa del reciclaje se está desarrollando, pero actualmente no es capaz de absorber tales volúmenes.

Soluciones para los bolardos saturados del Lot :

Esta es la razón por la que algunos operadores, como Le Relais, han tenido que dejar de recoger en los contenedores públicos, provocando un desbordamiento y dejando a los usuarios sin solución. Las autoridades locales de recogida y Syded han observado un aumento significativo del número de prendas depositadas en los contenedores amarillos o negros, y han decidido tomar medidas poniéndose en contacto con Refashion, la organización ecológica responsable de la segunda vida de los textiles.

En este contexto, se organizarán en toda la región una docena de recogidas excepcionales de ropa, calzado y ropa de hogar.

Éstas permitirán a todos los usuarios clasificar sus textiles y les ofrecerán una solución local de clasificación y reciclado. Los textiles recogidos se enviarán a la planta de clasificación textil de Le Relais, en Burdeos.

