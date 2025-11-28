Collectif 7 & + Petits formats Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Collectif 7 & + Petits formats

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 14:00:00

fin : 2025-12-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-06 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-16 2025-12-17

7 & + revient avec ses Petits formats, à nouveau, en cette fin d’année 2025.

Les artistes de 7 & +, Stéphanie Bucher, Christian Dejeux, Jean-Louis Ducerf, Michel Dufour, Pierrette Lafarge, Christine Sutter, fidèles à eux-mêmes et toujours différents vous proposent leurs dernières créations. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

English : Collectif 7 & + Petits formats

German : Collectif 7 & + Petits formats

Italiano :

Espanol :

L’événement Collectif 7 & + Petits formats Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-10-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)