Collectif Atomes. Lecture ouverte de la pièce 1995 et de son thème : l’emprise. CPA Musidora Paris vendredi 31 octobre 2025.

Après une semaine de résidence d’écriture de la pièce 1995, autour de l’emprise au sein du couple et du travail le collectif Atomes propose une lecture ainsi qu’un échange autour de la pièce et du processus de création.

Pitch :

Juin 1975, ligne 9 du métro parisien. Jeanne lit Le Joueur de Dostoïevski quand le métro s’arrête à Grand Boulevard. Niels Merlot, jeune metteur en scène, entre. Leurs regards se croisent. Une odyssée, une histoire d’amour naît dans les coulisses d’un théâtre habité par les monstres shakespeariens. Mais peu à peu, l’artiste tourmenté prend le dessus sur l’homme. Qui est véritablement cet homme dont Jeanne est tombée amoureuse ? Comment a-t-elle pu s’enfermer dans cette relation destructrice ?

Le Collectif Atomes vous convie à une lecture ouverte de cette pièce en cours, suivie d’un moment d’échange convivial pour explorer la thématique de l’emprise et réfléchir aux nuances des émotions humaines.

Le vendredi 31 octobre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit sous condition

Le nombre de place étant limité, il est très fortement conseillé de vous inscrire avant la séance.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.

CPA Musidora 51, rue François Truffaut 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr