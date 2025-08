COLLECTIF « ÇA RÊVE À SAVÈRES » PLACE DES MARRONNIERS Savères

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-06 18:00:00

fin : 2025-09-06 22:30:00

2025-09-06

Soirée conviviale sur la place ombragée de Savères ou dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps

A 18h, Les Indécibelles sont six et animeront le temps apéro au son de leurs accordéons.

A 19h30: après la pause apéritif, c’est l’heure de manger avec au menu, poulet basquaise et dessert.

A 21h: place au spectacle avec Mona la clown

Soirée à participation libre mais nécessaire 20 .

English :

A convivial evening in Savères’ shady square, or in the village hall in case of bad weather

German :

Geselliger Abend auf dem schattigen Platz in Savères oder bei schlechtem Wetter im Festsaal

Italiano :

Una serata conviviale nella piazza ombreggiata di Savères o nella sala del villaggio in caso di maltempo

Espanol :

Una velada de convivencia en la sombreada plaza de Savères o en la sala del pueblo en caso de mal tiempo

