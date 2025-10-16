Collectif Calmake : Concert de la musique ambient Centre tchèque de Paris Paris

Collectif Calmake : Concert de la musique ambient Centre tchèque de Paris Paris jeudi 16 octobre 2025.

La musique ambient s’invite au Centre tchèque avec le collectif Calmake.

Mikoláš Růžička et Václav Chalupský alias Chalupski, membres du collectif Calmake, se produiront aux côtés de Pierre Urban pour une soirée empreinte de douceur et de profondeur sonore. Leurs compositions, alliant piano et instruments de musique électroniques, explorent la frontière entre le silence et le son, entre l’intime et le contemplatif. Une rencontre rare où la musique devient un espace à part entière, un lieu d’écoute et de respiration…

Le jeudi 16 octobre 2025

de 20h00 à 21h15

payant

10 euros.

Public jeunes et adultes.

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (297m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (109m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (58.58m)

https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/koncert-calmake-pierre-urban-and-mikolas-tichy-and-vaclav-chalupsky-aka-chalupski +33153730022 paris@czechcentres.cz