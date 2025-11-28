Collectif Créateurs 43 vente éphémère Saint-Didier-en-Velay

Collectif Créateurs 43 vente éphémère

Halle Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-12-21

2025-11-28

Le Collectif Créateurs 43 vous invite à célébrer la fête des mères !



Venez découvrir de nouvelles créations originales, toutes made in Haute-Loire ! De quoi faire le plein d’idées cadeaux uniques pour gâter vos mamans !

Halle Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 90 39 67 collectifcreateurs43@gmail.com

English :

The Collectif Créateurs 43 invites you to celebrate Mother’s Day!



Come and discover new and original creations, all made in Haute-Loire! You’ll find plenty of unique gift ideas to spoil your mom!

German :

Das Collectif Créateurs 43 lädt Sie ein, den Muttertag zu feiern!



Entdecken Sie neue, originelle Kreationen, alle made in Haute-Loire! Hier finden Sie einzigartige Geschenkideen, mit denen Sie Ihre Mütter verwöhnen können!

Italiano :

Il Collectif Créateurs 43 vi invita a festeggiare la Festa della Mamma!



Venite a scoprire creazioni nuove e originali, tutte realizzate nella Haute-Loire! Ci sono tante idee regalo uniche per viziare le vostre mamme!

Espanol :

El Collectif Créateurs 43 le invita a celebrar el Día de la Madre



Venga a descubrir creaciones nuevas y originales, ¡todas hechas en Haute-Loire! Muchas ideas de regalos únicos para mimar a su madre

