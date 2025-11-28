Collectif Créateurs 43 vente éphémère Saint-Didier-en-Velay
Collectif Créateurs 43 vente éphémère Saint-Didier-en-Velay vendredi 28 novembre 2025.
Collectif Créateurs 43 vente éphémère
Halle Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Début : Vendredi 2025-11-28
fin : 2025-12-21
2025-11-28
Le Collectif Créateurs 43 vous invite à célébrer la fête des mères !
Venez découvrir de nouvelles créations originales, toutes made in Haute-Loire ! De quoi faire le plein d’idées cadeaux uniques pour gâter vos mamans !
Halle Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 90 39 67 collectifcreateurs43@gmail.com
English :
The Collectif Créateurs 43 invites you to celebrate Mother’s Day!
Come and discover new and original creations, all made in Haute-Loire! You’ll find plenty of unique gift ideas to spoil your mom!
German :
Das Collectif Créateurs 43 lädt Sie ein, den Muttertag zu feiern!
Entdecken Sie neue, originelle Kreationen, alle made in Haute-Loire! Hier finden Sie einzigartige Geschenkideen, mit denen Sie Ihre Mütter verwöhnen können!
Italiano :
Il Collectif Créateurs 43 vi invita a festeggiare la Festa della Mamma!
Venite a scoprire creazioni nuove e originali, tutte realizzate nella Haute-Loire! Ci sono tante idee regalo uniche per viziare le vostre mamme!
Espanol :
El Collectif Créateurs 43 le invita a celebrar el Día de la Madre
Venga a descubrir creaciones nuevas y originales, ¡todas hechas en Haute-Loire! Muchas ideas de regalos únicos para mimar a su madre
