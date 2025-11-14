Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Collectif d’animation Centre Social Ker Yann Rennes

Collectif d'animation Centre Social Ker Yann Rennes

Collectif d’animation Centre Social Ker Yann Rennes vendredi 14 novembre 2025.

Collectif d’animation Centre Social Ker Yann Rennes Vendredi 14 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Préparation des festivités de fin d’année

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-14T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-14T16:00:00.000+01:00

1
 

Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine