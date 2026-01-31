COLLECTIF D’ANIMATION Centre Social Ker Yann Rennes

COLLECTIF D'ANIMATION Centre Social Ker Yann Rennes

COLLECTIF D’ANIMATION Centre Social Ker Yann Rennes mardi 10 février 2026.

COLLECTIF D’ANIMATION Centre Social Ker Yann Rennes Mardi 10 février, 14h00 Ille-et-Vilaine

Lancement de la préparation du programme de l’été 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-10T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-10T16:00:00.000+01:00

1
 

Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire