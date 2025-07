Collectif dj-dj sets Le Magnéto Bayonne

Collectif dj-dj sets Le Magnéto Bayonne samedi 12 juillet 2025.

Collectif dj-dj sets

Le Magnéto 3 Chemin de Mousserolles Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 20:00:00

fin : 2025-07-12 03:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Dans le cadre des Fêtes de Bayonne, le Magneto organise ses fêtes underground.

La fusion des amis du Magnéto composée de Obkin, Mikha, Homeworkx et Janols ! Préparez-vous à une nuit endiablée et laissez-vous transporter sur les BPM de la dark disco, de la jungle et de la drum and bass ! .

Le Magnéto 3 Chemin de Mousserolles Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

