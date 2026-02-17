Collectif Format A3 | Les prouesses de l’échec v17 Théâtre L’étoile du nord Paris

Forme évolutive et jamais aboutie, Les Prouesses de l’échec v17 se veulent un remède à l’injonction permanente à l’ultraperformance, en dédramatisant défaites et fiascos et en assumant enfin pleinement de foncer droit dans le mur.

Le Collectif Format A3 explore notre rapport à la réussite et détricote avec humour le lien supposé entre compétence et confiance en soi, poussant jusqu’au burlesque le culte du virilisme.

Sous forme de séquences – en solo, duo ou trio –, on y érige en art raffiné la valse des hésitations, et celui de se régaler des petits ou grands ratés, des ambitions mal placées, des maladresses et accidents qui, à coup sûr, finiront en beauté.

IMMERSION DANSE le festival. Spectacle de théâtre gestuel.

Le vendredi 10 avril 2026

de 14h30 à 15h30

Le jeudi 09 avril 2026

de 20h00 à 21h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-10T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T20:00:00+02:00_2026-04-09T21:00:00+02:00;2026-04-10T14:30:00+02:00_2026-04-10T15:30:00+02:00

Théâtre L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75 018 Paris

