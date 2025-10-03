Collectif Laïcité de la Drôme Conférence des 120 ans de la loi de 1905 Frédérique de la Morena Conseil départemental de la Drôme Salle Maurice PIC Valence

Collectif Laïcité de la Drôme Conférence des 120 ans de la loi de 1905 Frédérique de la Morena Conseil départemental de la Drôme Salle Maurice PIC Valence vendredi 3 octobre 2025.

Collectif Laïcité de la Drôme Conférence des 120 ans de la loi de 1905 Frédérique de la Morena

Conseil départemental de la Drôme Salle Maurice PIC 26 Avenue du Président Herriot Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03 19:00:00

Date(s) :

2025-10-03

Première des conférences offertes par Le Collectif Laïcité de la Drôme dans le cadre des 120 ans de la loi de 1905

.

Conseil départemental de la Drôme Salle Maurice PIC 26 Avenue du Président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 60 fol26@fol26.fr

English :

First of the conferences offered by the Collectif Laïcité de la Drôme as part of the 120th anniversary of the 1905 law

German :

Erste der vom Collectif Laïcité de la Drôme im Rahmen der 120 Jahre des Gesetzes von 1905 angebotenen Konferenzen

Italiano :

Prima di una serie di conferenze organizzate dal Collectif Laïcité de la Drôme in occasione del 120° anniversario della legge del 1905

Espanol :

Primera de una serie de conferencias organizadas por el Collectif Laïcité de la Drôme con motivo del 120 aniversario de la ley de 1905

L’événement Collectif Laïcité de la Drôme Conférence des 120 ans de la loi de 1905 Frédérique de la Morena Valence a été mis à jour le 2025-09-19 par Valence Romans Tourisme