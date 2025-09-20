Collectif l’Art Sauvage au Batolune Honfleur

samedi 20 septembre 2025.

Collectif l’Art Sauvage au Batolune

Rue des Corsaires Honfleur Calvados

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Soirée Collectif L’Art Sauvage : Né d’une volonté commune de mettre davantage en avant la scène metal et rock caennaise, le Collectif L’Art Sauvage est une association qui a vu le jour début 2025. Aujourd’hui, près de 90 artistes se rassemblent autour de valeurs communes

Mindbloom

À la croisée des chemins entre une forêt sereine et d’un canyon colossal, vous rencontrerez les gars de Mindbloom. Ici pour en découdre avec vos oreilles, ce power trio normand formé en 2023 forge ses sonorités dans le Doom et le Stoner. C’est ainsi que Mindbloom tire son alliage pour en sortir un Heavy Psychédélique tout en y ajoutant sa vision avec des sonorités post rock.

Douche :

Douche, c’est la fusion de trois musiciens aux parcours éclectiques, unis par une même ambition celle de surprendre ! Puisant leurs inspirations à la croisée du rock garage brut et de la pop mélodique, leur musique se permet certaines explorations sonores tout en cultivant une forte identité musicale.Infusé de la vie caennaise et d’artistes tels que Arctic Monkeys ou IDLES ce power trio incarne avant tout la passion pour la musique live

FauXcils

Formé au printemps 2020, FauXcils est un groupe de rock post-punk originaire de Caen qui s’inspire du trip hop et de la new wave (Portishead, The Cure, The Suuns…). Alex (chant, guitare), Béatrice (chant, basse, synthé) et Grégoire (batterie, synthé, boîte à rythmes) ont sorti un premier EP EP-001 en avril 2023 ainsi qu’un single Nina et s’apprêtent à retourner en studio pour de nouveaux enregistrements. .

Rue des Corsaires Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 42 21 contact@lebatolune.fr

English : Collectif l’Art Sauvage au Batolune

Soirée Collectif L?Art Sauvage: The Collectif L?Art Sauvage was founded in early 2025 out of a shared desire to raise the profile of Caen?s metal and rock scene. Today, some 90 artists are united around shared values

German : Collectif l’Art Sauvage au Batolune

Soirée Collectif L?Art Sauvage: Das Collectif L?Art Sauvage ist ein Verein, der Anfang 2025 gegründet wurde, um die Metal- und Rockszene in Caen stärker in den Vordergrund zu stellen. Heute sind es fast 90 Künstler, die sich um gemeinsame Werte versammeln

Italiano :

Collectif L’Art Sauvage sera: nato dal desiderio comune di dare visibilità alla scena metal e rock di Caen, Collectif L’Art Sauvage è un’associazione nata all’inizio del 2025. Oggi, quasi 90 artisti sono uniti da valori condivisi

Espanol :

Velada del Collectif L’Art Sauvage: Nacido de la voluntad común de dar a conocer la escena metal y rock de Caen, el Collectif L’Art Sauvage es una asociación nacida a principios de 2025. En la actualidad, cerca de 90 artistas se unen en torno a unos valores compartidos

