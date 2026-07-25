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Collectif Libre Paysans repas, chants, musique, bertsu Ossès

dimanche 9 août 2026 · Ossès

Collectif Libre Paysans repas, chants, musique, bertsu Ossès

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Mur à gauche
Ville
64780 Ossès
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Ossès

Collectif Libre Paysans repas, chants, musique, bertsu

Mur à gauche Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

11h, prise de parole.
13h, repas.   .

Mur à gauche Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 97 66 91  z_aitziber@hotmail.com

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English : Collectif Libre Paysans repas, chants, musique, bertsu

L’événement Collectif Libre Paysans repas, chants, musique, bertsu Ossès a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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