Informations pratiques

Ossès

Collectif Libre Paysans repas, chants, musique, bertsu

Mur à gauche Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

11h, prise de parole.

13h, repas. .

Mur à gauche Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 97 66 91 z_aitziber@hotmail.com

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English : Collectif Libre Paysans repas, chants, musique, bertsu

L’événement Collectif Libre Paysans repas, chants, musique, bertsu Ossès a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque