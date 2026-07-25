AGENDA · Ossès
Collectif Libre Paysans repas, chants, musique, bertsu Ossès
dimanche 9 août 2026 · Ossès
Informations pratiques
Ossès
Collectif Libre Paysans repas, chants, musique, bertsu
Mur à gauche Ossès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
11h, prise de parole.
13h, repas. .
Mur à gauche Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 97 66 91 z_aitziber@hotmail.com
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English : Collectif Libre Paysans repas, chants, musique, bertsu
L’événement Collectif Libre Paysans repas, chants, musique, bertsu Ossès a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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