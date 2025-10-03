COLLECTIF PÉGAZZ & l’HÉLICON – Ciné Concert « Krteček – La Petite Taupe » / Restitution de la Master class de Jozef Dumoulin Théatre Jean-François Voguet Fontenay-sous-Bois

tarif unique 10 €

Début : 2025-10-05T15:00 – 2025-10-05T18:00

Fin : 2025-10-05T15:00 – 2025-10-05T18:00

15 h : « Krteček – La Petite Taupe »

Ciné-concert tout public

Raphaël Schwab (contrebasse) Marc Benham (piano, orgue) Stéphan Caracci (vibraphone, percussions)

Un programme musical original, composé par Marc Benham et Raphaël Schwab sur les dessins animés tchèques « La Petite Taupe », de Zdeněk Miler.

La Petite Taupe, adorable dessin animé muet créé en 1957 dans ce qui fût encore la Tchécoslovaquie, a traversé les époques et les générations grâce à ses couleurs chamarrées et ses épisodes aussi amusants que réconfortants.

Ainsi Raphaël Schwab et Marc Benham ont été bercés par celui-ci, avant de le transmettre à leur tour à leurs enfants.

Compositeurs poétiques et fantasques, ils signent une bande son originale à l’image de leur univers artistique. Avec un instrumentarium insolite, alliant la contrebasse au synthétiseur Moog, le piano, les sifflets, appeaux et autres flûtes à coulisse et avec la complicité de Stéphan Caracci au vibraphone, les musiciens écrivent une bande son récréative et onirique, qui suit de près les pérégrinations de la Petite Taupe dans son environnement bigarré.

Pour les petits et les grands !

Concert en coréalisation avec le Théâtre Jean-François Voguet. En partenariat avec l’Agence du Court Métrage.

17 h : Concert de restitution de la Masterclass avec Jozef Dumoulin (clavier)

À la suite de la masterclasse du 3 et 4 octobre au Théâtre Jean-François Voguet.

Avec les étudiants du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris et du Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris – Boulogne-Billancourt (PSPBB).

Le workshop animé par le pianiste Jozef Dumoulin propose une approche innovante de la musique, visant à établir des connexions entre des éléments souvent perçus comme opposés : composition et improvisation, acoustique et électronique, tradition et originalité, contraintes et liberté, collectivité et expression personnelle.

Les participant.e.s sont des étudiant.e.s avancés des conservatoires parisiens (CRR et PSPBB). Ils exploreront dans cet atelier à la fois l’improvisation libre et la musique écrite, avec pour objectif de créer des partitions et des modes de jeu contemporains qui structureront leur musique.

Le workshop se conclura par une représentation publique le dimanche 5 octobre.

COLLECTIF PÉGAZZ & l’HÉLICON – conventionnement 2025-2026

Théatre Jean-François Voguet 18 All. Maxime Gorki, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 La Redoute Val-de-Marne Île-de-France

au Théâtre Jean-François Voguet dans le cadre du Pégazz Festival jazz collectif

