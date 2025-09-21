COLLECTIF PÉGAZZ & l’HÉLICON – Improvisations sonores et dialogues plastiques La Fonderie Fontenay-sous-Bois

COLLECTIF PÉGAZZ & l’HÉLICON – Improvisations sonores et dialogues plastiques Dimanche 21 septembre, 15h00 La Fonderie Val-de-Marne

entrée libre

La Fonderie, lieu de création et d’expérimentation artistique, ouvre ses portes pour une après-midi unique placée sous le signe de la rencontre entre arts visuels et musique improvisée.

Cet évènement gratuit propose une immersion dans un univers où les frontières entre les disciplines s’effacent au profit d’un dialogue vivant entre artistes plasticiens et musiciens improvisateurs.

Au cœur des ateliers et des œuvres en cours, les musiciens s’inspirent de l’espace, des matières, des gestes créateurs et des œuvres présentes pour construire une performance sonore spontanée. En retour, les plasticiens réagissent, interviennent ou laissent leurs créations vibrer sous l’effet de cette ambiance inédite. Ce moment est l’occasion de vivre l’art dans sa forme la plus vivante, fragile et libre — un échange brut, immédiat, et toujours en mouvement.

Christiane Bopp Solo (trombone) & Maïtô (artiste peintre & concept artist)

Grégoire Letouvet solo (Fender Rhodes) & Bruno Liance (illustrateur)

Ariel Tessier Solo (batterie) & Anja Kornerup Bang (artiste peintre)

Sweet Dog (Julien Soro – saxophone, Paul Jarret – guitare, Ariel Tessier – batterie) & Thierry Deroche (sculpteur)

COLLECTIF PÉGAZZ & l’HÉLICON – conventionnement 2025-2026

La Fonderie 23 Rue de Neuilly, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Hôtel de Ville Val-de-Marne Île-de-France

Concerts gratuits dans le cadre du Pégazz Festival à la Fonderie pour les Journées européennes du patrimoine 2025. arts plastiques arts visuels

