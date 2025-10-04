COLLECTIF PÉGAZZ & l’HÉLICON – Paul Jarret TILIA / The Other Side Orchestra / Pégazz Loto Jazz Espace Gérard Philipe Fontenay-sous-Bois

COLLECTIF PÉGAZZ & l’HÉLICON – Paul Jarret TILIA / The Other Side Orchestra / Pégazz Loto Jazz Espace Gérard Philipe Fontenay-sous-Bois samedi 4 octobre 2025.

COLLECTIF PÉGAZZ & l’HÉLICON – Paul Jarret TILIA / The Other Side Orchestra / Pégazz Loto Jazz Samedi 4 octobre, 19h00 Espace Gérard Philipe Val-de-Marne

préventes 15 €, sur place 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T19:00 – 2025-10-04T23:00

Fin : 2025-10-04T19:00 – 2025-10-04T23:00

19 h : Paul Jarret TILIA

Paul Jarret (direction artistique, guitare), Philipp Gropper (saxophone), Sun-Mi Hong (batterie), Etienne Renard (contrebasse)

Le guitariste et compositeur Paul Jarret continue de creuser son sillon artistique très personnel, original et sans concession en créant TILIA, un nouveau quartet à dimension européenne.

Il regroupe, en plus de Paul Jarret, le saxophoniste allemand Philipp Gropper (figure incontournable du jazz berlinois de ces quinze dernières années), la batteuse coréenne établie à Amsterdam Sun-Mi Hong, « rising star » de la batterie en Europe, et Étienne Renard, jeune contrebassiste français qui se fait de plus en plus remarquer par ses qualités musicales, fidèle des projets de Paul Jarret depuis quelques années.

Le répertoire, basé sur les compositions du guitariste, mêle lyrisme, abstraction et ambiances cinématiques en laissant la part belle à la spontanéité et à l’interaction entre les musicien.ne.s. Les influences et l’énergie du rock alternatif, chères au guitaristes, sont bien présentes dans l’écriture des morceaux, l’énergie dégagée par le collectif du groupe, et le soin apporté au son de groupe et à la qualité de l’enregistrement et du mixage. On peut reconnaître les influences de Deerhoof, Sonic Youth, Battles, Bon Iver parmi des improvisations collectives issues du free jazz et des mouvements libertaires de la « great black American music ».

Pour composer l’ensemble du répertoire de ce projet, Paul Jarret a puisé son inspiration allégorique dans le tilleul (nom botanique : Tilia), arbre majestueux, sacré et universel, symbole de justice, de liberté, prisé pour ses multiples vertus et pouvant vivre jusqu’à mille ans. Tous les titres du répertoire en sont issus : Baucis (de la légende grecque antique Philémon et Baucis), Bark, Linden, Laima (divinité baltique représentée par le tilleul)…

20 h 45 : The Other Side Orchestra

Julien Soro (saxophones), Delphine Deau (piano), Catherine Delaunay (clarinettes), Heidi Bayer (trompettes), Christiane Bopp (trombone), Fabien Debellefontaine (tuba), Stephan Caracci (vibraphone et percussions), Raphaël Schwab (contrebasse), Rafael Koerner (batterie)

Un orchestre ne naît jamais complètement par hasard, et les rencontres artistiques fortes forgent très souvent ce désir un peu fou d’écrire et de jouer de la musique en large ensemble. La pianiste Delphine Deau et le saxophoniste Julien Soro en savent quelque chose ! De leur duo intimiste “The Other Side of Water”, ils ont vu une fantastique occasion de constituer un nonet pour nourrir leur musique et déployer leurs compositions.

Avec “The Other Side Orchestra”, l’idée initiale d’aller chercher de l’autre côté du son et de soi prend une tout autre dimension en multipliant les interactions et en créant une force collective bouillonnante. Une musique sensible et poétique que le nonet sublimera en développant une palette sonore subtile tout en exploitant la puissance et la variété rythmique des 3 percussions présentes dans l’orchestre.

Cet univers esthétique, influencé par le jazz moderne (Shorter, Tristano, Hollenbeck) comme par la musique contemporaine (Olivier Messiaen notamment) sera bonifié par les arrangements de 3 maîtres en la matière: Fred Maurin, Raphaël Schwab et Grégoire Letouvet. Une manière également de mettre en avant les forces vives du collectif Pégazz et l’Hélicon.

Parmi les instrumentistes de l’orchestre, une équipe unique d’improvisatrices et d’improvisateurs issues de différentes générations se dessine tout en gardant en tête un désir de parité et d’ouverture à la scène européenne. Ainsi, on retrouve des fortes personnalités féminines comme la clarinettiste Catherine Delaunay, la tromboniste Christiane Bopp et la trompettiste allemande Heidi Bayer. Mais aussi des camarades de longues dates et côtoyés dans de de nombreux orchestres (Ping Machine, ONJ et Big 4) comme Rafaël Koerner à la batterie, Stefan Caracci au vibraphone et Fabien Debellefontaine au tuba.

22 h : Pégazz Loto Jazz – Rencontres improvisées animées par Arnaud Merlin de France Musique

Musicien.ne.s du collectif Pégazz & l’Hélicon & artistes invité.e.s

Une fin de soirée folle autour des trois J essentiels à nos vies : Jeu, Joie et Jazz avec comme centre de cible l’improvisation libre ; légère et soyeuse, profonde et surprenante, radicale et créatrice à la fois. Une boule du hasard dictera les équipes de musiciens qui monteront sur scène pour se découvrir dans cette mise à nu sonore et le public participera gaiement au tirage au sort. Une sorte d’After Party folle et débridée où le sens du collectif de Pegazz s’exprimera à plein. « Saturday Night Free » !!!!

COLLECTIF PÉGAZZ & l’HÉLICON – conventionnement 2025-2026

Espace Gérard Philipe 26 Rue Gérard Philipe, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Hôtel de Ville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pegazz-festival-2025 »}]

à l’Espace Gérard Philipe dans le cadre du Pégazz Festival jazz collectif

Maxence Ravelomanantsoa