Collectif potier militant expose plus de céramique, moins de plastique Café Bertro Lamballe-Armor

Collectif potier militant expose plus de céramique, moins de plastique Café Bertro Lamballe-Armor jeudi 25 septembre 2025.

Collectif potier militant expose plus de céramique, moins de plastique

Café Bertro 7 Rue du Berry Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 16:00:00

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Parce que changer, c’est pas continuer pareil, parlons consommation, production et pollution.

« Cet été on s’est dit, on va inventer une forme… Alors, comme les camelots et les saltimbanques d’autrefois, comme le boulanger qui faisait sa tournée, on va sillonner les routes. Du Morbihan aux Côtes d’Armor en passant par le Finistère, les poteries dans les coffres, le nez au vent, pour vendre, raconter et se rencontrer !

​L’idée c’est de brasser des pensées, de partager un moment chaleureux, de « faire groupe », de « tisser des liens autour de ce qui nous tient » ! »

On expose nos poteries et on les prête pour le service du goûter et de l’apéro. Venez trinquer ! .

Café Bertro 7 Rue du Berry Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Collectif potier militant expose plus de céramique, moins de plastique Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André