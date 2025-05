Collectif rencontres – Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer, 5 juin 2025 07:00, Saint-Briac-sur-Mer.

Ille-et-Vilaine

Collectif rencontres Rue de la Mairie Les Halles Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2025-06-05

fin : 2025-06-11

2025-06-05

Notre collectif est né d’une rencontre entre artistes travaillant chacun dans des domaines artistiques différents peinture, travail de la terre, mosaïque et partageant la même passion Créer Qu’il soit décoratif, figuratif, abstrait, ou ornemental, l’art se mélange joyeusement.

C’est un jeu perpétuel entre couleurs, formes ,textures et matières.

Nous prenons plaisir à partager notre créativité et à faire découvrir notre travail…

Ce collectif est composé de 6 artistes

Fabienne Shaffrath (peinture)

Maryse Bensoussan (mosaïques)

Véronique Chartier (peinture)

Pascale Schaulin (terres cuites)

Elisabeth Macé (terres cuites)

Marie-Annick Guillaume (peintures et terres cuites) .

Rue de la Mairie Les Halles

Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 39 34

