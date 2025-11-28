COLLECTIF TAMISÉE MAISON CAFÉ Nantes

COLLECTIF TAMISÉE MAISON CAFÉ Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 21:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Collectif TamiséeLe conceptHeartRace, c’est une nouvelle série de soirées pensées pour faire vibrer les bars et cafés-concerts au rythme des découvertes musicales. L’idée : inviter des DJ émergents ou confirmés à partager leur univers à travers des sets allant du rap à l’électro en passant par toutes les esthétiques qui nourrissent la scène musicale actuelle.Chaque édition met en lumière plusieurs DJ, chacun offrant sa propre vision et son énergie, pour une expérience immersive, festive et curieuse.Pour cette première, place au rap alternatif !Deux DJ se succéderont pour livrer chacun un set de 2h, explorant leurs références, influences et coups de cœur dans le rap d’aujourd’hui et de demain.https://www.instagram.com/tamisee__/?hl=fr

MAISON CAFÉ Nantes 44000