Collectif XY La Villette Paris

Collectif XY La Villette Paris vendredi 31 octobre 2025.

En observant les corps en mouvement comme on observerait la nature changeante, les acrobates du Collectif XY saisissent les métamorphoses du vivant et le passage du temps, dans une création poétique et musicale.

Avec Chaillot – Théâtre national de la Danse

Un spectacle où lumières, sons, souffles et voix dessinent des paysages oniriques.

Du vendredi 31 octobre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :

dimanche

de 16h00 à 17h10

samedi

de 18h00 à 19h10

jeudi

de 19h00 à 20h10

mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h10

payant

De 10 à 35 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

La Villette 211, avenue Jean Jaurès 75019 Espace ChapiteauxParis

https://www.lavillette.com/manifestations/collectif-xy-le-pas-du-monde-25-26/ +33140037575