Collectif XY La Villette Paris
En observant les corps en mouvement comme on observerait la nature changeante, les acrobates du Collectif XY saisissent les métamorphoses du vivant et le passage du temps, dans une création poétique et musicale.
Avec Chaillot – Théâtre national de la Danse
Un spectacle où lumières, sons, souffles et voix dessinent des paysages oniriques.
Du vendredi 31 octobre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :
dimanche
de 16h00 à 17h10
samedi
de 18h00 à 19h10
jeudi
de 19h00 à 20h10
mercredi, vendredi
de 20h00 à 21h10
payant
De 10 à 35 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
La Villette 211, avenue Jean Jaurès 75019 Espace ChapiteauxParis
https://www.lavillette.com/manifestations/collectif-xy-le-pas-du-monde-25-26/ +33140037575