Collection botanique Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër

Collection botanique

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

La Micro-Folie propose une collection originale sur la faune et la flore.

Tout public, entrée libre. .

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Collection botanique

L’événement Collection botanique Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS