Collection botanique Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër
Collection botanique Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër mercredi 15 avril 2026.
Collection botanique
Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
La Micro-Folie propose une collection originale sur la faune et la flore.
Tout public, entrée libre. .
Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
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English : Collection botanique
L’événement Collection botanique Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS