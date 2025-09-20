Collection d’ex-voto Chapelle Notre Dame de La Garde La Ciotat

Collection d’ex-voto 20 et 21 septembre Chapelle Notre Dame de La Garde Bouches-du-Rhône

accès libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la chapelle Notre-Dame de la Garde vous ouvre ses portes.

Perchée sur les hauteurs de la ville, face à l’immensité de la mer, elle vous invite à découvrir sa précieuse collection d’ex-voto dans un lieu chargé d’histoire, au cœur d’un site exceptionnel.

Chapelle Notre Dame de La Garde chemin Notre dame de la Garde, 13600 La Ciotat

