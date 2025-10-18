Collection en mouvement Martine Aballéa Médiathèque Rilhac-Rancon
Collection en mouvement Martine Aballéa Médiathèque Rilhac-Rancon samedi 18 octobre 2025.
Collection en mouvement Martine Aballéa
Médiathèque 2 Rue du Pérou Rilhac-Rancon Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2026-01-15
Date(s) :
2025-10-18
En écho à Eldorado Lounge de Martine Aballéa présentée au Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine à Limoges, plusieurs œuvres de l’artiste sont déployées sur le territoire. L’occasion de plonger dans son univers mêlant rêve, poésie et mystère. À travers photographies, textes et installations, Martine Aballéa explore l’imaginaire avec une esthétique inspirée du roman de gare et du film de série B, où désir, tension et étrangeté se rencontrent. À découvrir également près de chez vous. .
Médiathèque 2 Rue du Pérou Rilhac-Rancon 87570 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Collection en mouvement Martine Aballéa
German : Collection en mouvement Martine Aballéa
Italiano :
Espanol : Collection en mouvement Martine Aballéa
L’événement Collection en mouvement Martine Aballéa Rilhac-Rancon a été mis à jour le 2025-10-11 par SPL Terres de Limousin