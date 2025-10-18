Collection en mouvement Martine Aballéa Médiathèque Rilhac-Rancon

Collection en mouvement Martine Aballéa Médiathèque Rilhac-Rancon samedi 18 octobre 2025.

Médiathèque 2 Rue du Pérou Rilhac-Rancon Haute-Vienne

Début : 2025-10-18

fin : 2026-01-15

2025-10-18

En écho à Eldorado Lounge de Martine Aballéa présentée au Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine à Limoges, plusieurs œuvres de l’artiste sont déployées sur le territoire. L’occasion de plonger dans son univers mêlant rêve, poésie et mystère. À travers photographies, textes et installations, Martine Aballéa explore l’imaginaire avec une esthétique inspirée du roman de gare et du film de série B, où désir, tension et étrangeté se rencontrent. À découvrir également près de chez vous. .

