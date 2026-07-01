Collection et vie de Françis Chevalier, cheminot de Morat, Musée DasDEPOT.ch, Morat

Informations pratiques

Collection et vie de Françis Chevalier, cheminot de Morat 2 mai – 10 octobre 2027 Musée DasDEPOT.ch District du Lac

8 CHF Adulte, 5 CHF Adolescents, enfants gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-02T14:00:00+02:00 – 2027-05-02T16:00:00+02:00

Fin : 2027-10-10T14:00:00+02:00 – 2027-10-10T16:00:00+02:00

Cette exposition est consacrée à la vie et à l’œuvre de Francis Chevalier (1937–2021), ancien chef de gare et formateur d’apprentis aux CFF (SBB/FFS) et membre fondateur de l’ESMC. Passionné de chemins de fer et observateur attentif du quotidien ferroviaire, il a constitué au fil des décennies une documentation photographique unique sur le materiel moteur des chemins de fer suisses.

La collection, offerte au musée en 2021, comprend environ 3 400 photographies de véhicules moteurs des CFF en service quotidien sur des lignes dans toute la Suisse. Les clichés, pris entre 1950 et 2018, montrent non seulement l’évolution technique des véhicules, mais aussi les changements survenus dans le quotidien ferroviaire au fil de plusieurs générations. Il convient de noter tout particulièrement le recensement quasi exhaustif des véhicules selon leur numérotation.

L’exposition est complétée par des objets personnels issus de la vie de Francis Chevalier ainsi que par une sélection de pièces de son réseau de trains miniatures. Ils donnent un aperçu du lien étroit entre la profession, la passion et l’engagement personnel d’un « cheminot » de Morat.

Exposition organisée dans le cadre du Festival Photo-Fribourg.

Musée DasDEPOT.ch Alte Freiburgstr. 34, 3280 Murten/Morat, Suisse Morat 3280 District du Lac Fribourg +41 79 961 47 31 https://dasdepot.ch/wordpress/ DasDEPOT.ch fait découvrir des aspects intéressants de l’histoire des technologies et des transports de la région des trois lacs, sélectionnés par le jeune directeur Leonard Riesen, voir www.DasDEPOT.ch

Cette exposition est consacrée à la vie et à l’œuvre de Francis Chevalier (1937–2021), ancien chef de gare et formateur d’apprentis aux CFF (SBB/FFS) et membre fondateur de l’ESMC. Passionné de…

© Françis Chevalier, Morat, collection ESMC/ DasDEPOT.ch