Collection Impressionnisme de la Micro-folie en accès libre Saint-Amand-Montrond
Collection Impressionnisme de la Micro-folie en accès libre Saint-Amand-Montrond mercredi 10 juin 2026.
Collection Impressionnisme de la Micro-folie en accès libre
145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 17:00:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-19 2026-06-24
Collections thématiques de la micro-folie en accès libre
Plongez au coeur de l’Impressionnisme et (re)découvrez les tableaux des maîtres du mouvement phare de l’histoire de l’art Claude Monet, Edgar Degas, Gustave Caillebotte et bien d’autres ! À l’occasion de l’exposition de fin d’année de l’Ecole Municipale d’Art, la Micro-folie est ouverte aux mêmes horaires que l’exposition. .
145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 65 89 59 99 microfolie@ville-saint-amand-montrond.fr
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English :
Thematic collections in the micro-folia with free access
L’événement Collection Impressionnisme de la Micro-folie en accès libre Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-21 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE