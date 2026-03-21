Collection Impressionnisme de la Micro-folie en accès libre

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-19 2026-06-24

Collections thématiques de la micro-folie en accès libre

Plongez au coeur de l’Impressionnisme et (re)découvrez les tableaux des maîtres du mouvement phare de l’histoire de l’art Claude Monet, Edgar Degas, Gustave Caillebotte et bien d’autres ! À l’occasion de l’exposition de fin d’année de l’Ecole Municipale d’Art, la Micro-folie est ouverte aux mêmes horaires que l’exposition. .

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 65 89 59 99 microfolie@ville-saint-amand-montrond.fr

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English :

Thematic collections in the micro-folia with free access

L’événement Collection Impressionnisme de la Micro-folie en accès libre Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-21 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE