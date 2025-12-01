COLLECTION, MUSIQUE ET RÉSONANCE Hôtel d’Assézat Toulouse

COLLECTION, MUSIQUE ET RÉSONANCE

Hôtel d’Assézat FONDATION BEMBERG Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La Fondation Bemberg accueille une rencontre singulière entre arts visuels et musique. De la musique pour donner vie aux chefs-d’œuvre de la Fondation !

Dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation Bemberg et l’isdaT (Institut Supérieur des Arts et du Design de Toulouse), les étudiants du département Musique investissent les salles du musée pour un après-midi de découvertes et d’émotions.

Inspirés par les œuvres, ils proposent et jouent un répertoire choisi en résonance avec les collections, au cœur des salles du musée, qui couvrent cinq siècles d’histoire de l’art à travers un large éventail de techniques et de styles. Cette rencontre entre musique et arts visuels vous invite à une expérience sensible, mêlant patrimoine, création et transmission. Un moment privilégié pour (re)découvrir les collections de la Fondation à travers le regard et l’écoute d’une nouvelle génération de musiciens. .

Hôtel d’Assézat FONDATION BEMBERG Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

The Fondation Bemberg hosts a singular encounter between the visual arts and music. Music to bring the Foundation’s masterpieces to life!

L’événement COLLECTION, MUSIQUE ET RÉSONANCE Toulouse a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE