Collection Nationale #2 Espace Micro Folie Gramat

Espace Micro Folie 102, Rue de l'Atelier Gramat Lot

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-12-03 13:30:00

fin : 2025-12-31 18:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Le Musée Numérique propose une immersion dans les chefs-d’œuvre des grandes institutions culturelles grâce à des collections thématiques accessibles en très haute définition. Une occasion unique de découvrir le patrimoine artistique à travers les outils numériques innovants. .

+33 5 65 38 84 63

English:

The Digital Museum immerses visitors in the masterpieces of major cultural institutions through thematic collections accessible in very high definition

German:

Das Digitale Museum bietet einen Einblick in die Meisterwerke der großen kulturellen Institutionen durch thematische Sammlungen, die in sehr hoher Auflösung zugänglich sind

Italiano:

Il Museo Digitale immerge i visitatori nei capolavori delle principali istituzioni culturali attraverso collezioni tematiche accessibili in altissima definizione

Espanol:

El Museo Digital sumerge a los visitantes en las obras maestras de grandes instituciones culturales a través de colecciones temáticas accesibles en muy alta definición

