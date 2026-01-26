Collection Nature morte Quai Cyrano Bergerac

Collection Nature morte

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-25

Avant l’éveil du printemps venait découvrir ou redécouvrir quelques œuvres de ce genre artistique.

Les termes Nature morte sont issus du néerlandais stilleven, qui signifie vie silencieuse et qui en anglais donne still life qui traduit l’idée d’immobilité.

L’invitation vous est donc proposée à terminer l’hiver en une parenthèse calme et silencieuse, au musée numérique. .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 27 91

English : Collection Nature morte

