Informations pratiques

Coussac-Bonneval

Collection Nouvelle Aquitaine

4 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Des parois ornées de la Préhistoire aux créations contemporaines, des savoir-faire d’exception aux arts vivants, la Collection régionale Nouvelle-Aquitaine invite à un voyage à travers les cultures, les paysages et les imaginaires qui composent la plus vaste région de France. .

4 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr

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English : Collection Nouvelle Aquitaine

L’événement Collection Nouvelle Aquitaine Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin