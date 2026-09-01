Collection Nouvelle Aquitaine Coussac-Bonneval
samedi 26 septembre 2026 · Coussac-Bonneval
Informations pratiques
Coussac-Bonneval
Collection Nouvelle Aquitaine
4 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Des parois ornées de la Préhistoire aux créations contemporaines, des savoir-faire d’exception aux arts vivants, la Collection régionale Nouvelle-Aquitaine invite à un voyage à travers les cultures, les paysages et les imaginaires qui composent la plus vaste région de France. .
4 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr
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English : Collection Nouvelle Aquitaine
L’événement Collection Nouvelle Aquitaine Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin
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