Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Collection Nouvelle Aquitaine

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Des parois ornées de la Préhistoire aux créations contemporaines, des savoir-faire d’exception aux arts vivants, la Collection régionale Nouvelle-Aquitaine invite à un voyage à travers les cultures, les paysages et les imaginaires qui composent la plus vastes région de France. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 microfolie@saint-yrieix.fr

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English : Collection Nouvelle Aquitaine

L’événement Collection Nouvelle Aquitaine Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin