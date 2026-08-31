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Collection Nouvelle Aquitaine Saint-Yrieix-la-Perche

mercredi 21 octobre 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche

Collection Nouvelle Aquitaine Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
12 Place Attane
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Yrieix-la-Perche

Collection Nouvelle Aquitaine

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Des parois ornées de la Préhistoire aux créations contemporaines, des savoir-faire d’exception aux arts vivants, la Collection régionale Nouvelle-Aquitaine invite à un voyage à travers les cultures, les paysages et les imaginaires qui composent la plus vastes région de France.   .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24  microfolie@saint-yrieix.fr

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English : Collection Nouvelle Aquitaine

L’événement Collection Nouvelle Aquitaine Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin

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