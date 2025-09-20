Collection numérique sur Notre-Dame de Paris Micro-Folie Auxerre Auxerre

Collection numérique sur Notre-Dame de Paris Micro-Folie Auxerre Auxerre samedi 20 septembre 2025.

Collection numérique sur Notre-Dame de Paris 20 et 21 septembre Micro-Folie Auxerre Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Notre-Dame de Paris est sans conteste l’un des principaux chefs-d’œuvre de l’art gothique. Depuis la pose de sa première pierre en 1163, la cathédrale s’est modifiée au fil des siècles, la profusion de ses décors et la délicatesse de son architecture en faisant l’un des monuments les plus emblématiques du patrimoine français et de l’art religieux. Son histoire est intimement liée à l’histoire de France et elle occupe une place essentielle dans la production littéraire et artistique du Moyen Âge à nos jours.

Redécouvrez son histoire, passée et actuelle, à travers une collection numérique riche et diversifiée.

Micro-Folie Auxerre 26 Place de l’Hotel de Ville, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Le Moulin de Billy Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386523281 https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/Micro-Folie La Micro-Folie propose chaque semaine une découverte ludique et pédagogique de l’histoire de l’art

Notre-Dame de Paris est sans conteste l’un des principaux chefs-d’œuvre de l’art gothique. Depuis la pose de sa première pierre en 1163, la cathédrale s’est modifiée au fil des siècles, la profusion …

© La Villette