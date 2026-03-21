Collection Pays de la Loire de la Micro-folie en accès libre

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01 09:00:00

fin : 2026-04-29 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Collections thématiques de la Microfolie en accès libre

De la Loire à la Côte d’Amour, du château des ducs de Bretagne au port de Saint-Nazaire, du clair-obscur émouvant de Georges de La Tour à l’humour de Fabrice Hyber, laissez-vous embarquer dans un voyage interactif etd écouvrez la collection Pays de la Loire. .

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 65 89 59 99 microfolie@ville-saint-amand-montrond.fr

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Free access to Microfolie thematic collections

L’événement Collection Pays de la Loire de la Micro-folie en accès libre Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-21 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE