COLLECTION PERMANENTE MARTIN VIVÈS Prades

COLLECTION PERMANENTE MARTIN VIVÈS

Début : 2025-10-03 09:30:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

2025-10-03

L’Espace Martin Vivès met à l’honneur les collections permanentes de la Ville à savoir les œuvres de Martin VIVES et de François BRANGER (peintres natifs de Prades)

81 bis Rue du Palais de Justice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 22 43

English :

The Espace Martin Vivès showcases the town’s permanent collections of works by Martin VIVES and François BRANGER (painters born in Prades)

German :

Der Espace Martin Vivès ehrt die ständigen Sammlungen der Stadt, d.h. die Werke von Martin VIVES und François BRANGER (in Prades geborene Maler)

Italiano :

L’Espace Martin Vivès presenta le collezioni permanenti della città, tra cui opere di Martin VIVES e François BRANGER (pittori nati a Prades)

Espanol :

El Espace Martin Vivès expone las colecciones permanentes de la ciudad, entre ellas obras de Martin VIVES y François BRANGER (pintores nacidos en Prades)

