Collection Résidences Royales Européennes de la Microfolie en accès libre

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-27

Collections thématiques de la micro-folie en accès libre

Réunissant 20 demeures, issues de 12 pays différents, la collection offre une plongée dans l’histoire des châteaux-musées les plus prestigieux d’Europe. À travers 350 oeuvres et objets, redécouvrez l’histoire de l’Europe et de ses souverains, de Louis XIV à Sissi, des rois d’Espagne aux tsars russes. .

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 65 89 59 99 microfolie@ville-saint-amand-montrond.fr

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English :

Thematic collections in the micro-folia with free access

L’événement Collection Résidences Royales Européennes de la Microfolie en accès libre Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-03-21 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE