Collectionneurs et collectionneuses des avant-gardes Hôtel de Caumont Centre d’Art Aix-en-Provence samedi 22 novembre 2025.

Samedi 22 novembre 2025 de 10h à 11h15. Hôtel de Caumont Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 11:15:00

2025-11-22

Conférence présentée par Léa Lefebvre, en écho de l’exposition Regards d’un collectionneur exposition réunissant un ensemble d’œuvres issues de la collection d’Oscar Ghez (1905-1998).

Collectionneurs et collectionneuses accompagnent la création de leur époque, proches des artistes comme pionniers du marché de l’art moderne, ils jouent un rôle essentiel dans l’affirmation et la diffusion des avant-gardes qui bouleversent le XIXe et le début du XXe siècle.

Manifestes personnels, fresques sensibles de leur temps, leurs collections marquent l’histoire de l’art. De Ghez à Guggenheim, de Caillebotte aux Stein, retour sur des figures visionnaires qui prennent part aux prémices de la modernité, de leurs salons aux fondations. .

Hôtel de Caumont Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Lecture presented by Léa Lefebvre, echoing the Regards d’un collectionneur exhibition, featuring works from the collection of Oscar Ghez (1905-1998).

German :

Vortrag von Léa Lefebvre als Echo auf die Ausstellung Regards d’un collectionneur , in der eine Reihe von Werken aus der Sammlung von Oscar Ghez (1905-1998) gezeigt werden.

Italiano :

Conferenza presentata da Léa Lefebvre, in concomitanza con la mostra Regards d’un collectionneur , esposizione di opere provenienti dalla collezione di Oscar Ghez (1905-1998).

Espanol :

Conferencia presentada por Léa Lefebvre, con motivo de la exposición Regards d’un collectionneur , muestra de obras de la colección de Oscar Ghez (1905-1998).

