Collections insolites, l’autre visage des bibliothèques Châteauroux

La médiathèque Équinoxe lève enfin le voile sur une part méconnue de ses trésors patrimoniaux à travers une exposition aussi surprenante que fascinante. Loin de l’image classique des rayonnages de livres, cette exposition met en lumière un ensemble d’objets rares, historiques, parfois émouvants.

Parmi les pièces exposées une véritable mèche de cheveux de Napoléon, un fragment de la grille du tombeau d’Henri de Latouche, un masque mortuaire d’un général de Napoléon, un bronze représentant Molière, des livres aux armes royales de Louis XIV et autres souverains, des médailles de guerre, une horloge ancienne, des livres d’artistes, un livre fabriqué à partir d’herbes, du matériel d’imprimerie, des tableaux contemporains, des photos et portraits de personnalités locales… Ces objets se côtoient dans leur diversité grâce à des donateurs et des achats, révélant une autre mission des bibliothèques celle de préserver et de transmettre la mémoire sous toutes ses formes. Cette exposition est une invitation à la curiosité, à l’étonnement, et à redécouvrir la bibliothèque. .

