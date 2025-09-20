Collections permanentes et expositions temporaires au MUC MUC – Musée Urbain Cabrol Villefranche-de-Rouergue

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez le MUC – Un voyage à travers l’histoire du territoire

Le MUC (Musée Urbain Cabrières) vous invite à découvrir l’art, l’archéologie et l’histoire locale, depuis les premières occupations humaines jusqu’au début du XXᵉ siècle.

Deux expositions temporaires à ne pas manquer :

une exposition d’art contemporain signée Florian Melloul,

une exposition immersive consacrée à la cuisine médiévale.

Un lieu où patrimoine ancien et création contemporaine dialoguent pour enrichir votre visite.

MUC – Musée Urbain Cabrol Place de la Fontaine, 12200 Villefranche-de-Rouergue, France Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 0565651620

– rez-de-chaussée : salle consacrée aux arts premiers avec notamment de belles pièces d’art tribal canaque et amérindien et une salle d’arts plastiques qui complète un nouvel espace au 1er étage accueillant des expositions temporaires d’avril à septembre ;

– deuxième étage : consacré à la minéralogie, la paléontologie et l’archéologie gallo-romaine (entre autres belles pièces, une borne militaire du IVe siècle et des objets découverts au Puy d’Issolu, dans le Lot). Deux autres collections importantes sont conservées sur ce niveau : celle du mobilier de la chapelle des Pénitents noirs, complétée par de nombreux objets d’art religieux et celle du fondateur de la dermatologie, le docteur Jean-Louis Alibert, né à Villefranche-de-Rouergue, médecin des rois Louis XVIII et Charles X ;

– dernier étage : reconstitution d’une cuisine rouergate et objets d’arts et de traditions populaires.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Florian Melloul