Collectives cascades de glace et descente du Pic du Midi SERS Sers

Collectives cascades de glace et descente du Pic du Midi
SERS Pic du Midi Sers Hautes-Pyrénées
Tous les jeudis des vacances scolaires de février
Le matin collective sur la cascade de glace du Pic du Midi
L’après-midi descente en ski du Pic du midi
Tarif
Collective de la cascade de glace 100 euros personne
Descente en ski du Pic du Midi (freeride) 90 euros personne
Inscription pour les deux activités 180 euros.
Réservation auprès de Justine au 07.49.82.77.50 ou par email guides.picdumidi@gmail.com .
SERS Pic du Midi Sers 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 82 77 50 guides.picdumidi@gmail.com
English :
Every Thursday during the February school vacations:
Morning: group on the Pic du Midi icefall
Afternoon: ski down the Pic du Midi
