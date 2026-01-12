Collectives cascades de glace et descente du Pic du Midi SERS Sers

Collectives cascades de glace et descente du Pic du Midi

SERS Pic du Midi Sers Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Tous les jeudis des vacances scolaires de février

Le matin collective sur la cascade de glace du Pic du Midi

L’après-midi descente en ski du Pic du midi

Tarif

Collective de la cascade de glace 100 euros personne

Descente en ski du Pic du Midi (freeride) 90 euros personne

Inscription pour les deux activités 180 euros.

Réservation auprès de Justine au 07.49.82.77.50 ou par email guides.picdumidi@gmail.com .

SERS Pic du Midi Sers 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 82 77 50 guides.picdumidi@gmail.com

English :

Every Thursday during the February school vacations:

Morning: group on the Pic du Midi icefall

Afternoon: ski down the Pic du Midi

