Visitez le Collège de France Collège de France Paris samedi 20 septembre 2025.

Sur le site Marcelin-Berthelot, la salle d’assemblée du Collège de France, où se tiennent les délibérations solennelles, sera exceptionnellement ouverte à la visite lors de ces journées. Vous pourrez y découvrir un mobilier et une décoration emblématiques de l’institution et y rencontrer les professeurs du Collège de France. L’itinéraire permettra de découvrir également la cour d’honneur et la cour Letarouilly du Collège de France, l’amphithéâtre Marguerite-de-Navarre, la rotonde Art déco du bâtiment de physique-chimie-biologie et la terrasse offrant une magnifique vue sur Paris. Les ouvrages des éditions du Collège de France seront proposés à la vente et dédicacés par leur auteur lors de séances de signature. Différents objets-souvenirs aux couleurs du Collège de France seront disponibles à la boutique éphémère ouverte à cette occasion.

Sur le site Cardinal-Lemoine, situé à quelques minutes du site Marcelin-Berthelot, il sera possible de découvrir l’Institut des Civilisations. Celui-ci regroupe l’ensemble des chaires, des laboratoires et des bibliothèques de recherche du Collège de France traitant des grandes civilisations du passé et des sociétés étudiées par l’anthropologie et l’ethnologie. Vous pourrez accéder au rez-de-jardin du bâtiment, ainsi qu’aux bibliothèques byzantine et ottomane. Des mini-conférences de 30 minutes seront données par les professeurs du Collège de France, sur inscription préalable, reflétant la variété des domaines et des recherches traitées par les chaires de l’établissement. Une séance de signature de leurs ouvrages sera organisée à l’issue de chacune de leurs mini-conférences.

Un parcours proposé aux enfants, sous la forme d’un livret-jeu, permettra de découvrir l’histoire du Collège de France à la faveur d’énigmes et de questions, sur les deux sites ouverts à la visite.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine des 20 et 21 septembre 2025, le Collège de France vous ouvre ses portes pour un circuit de visite exceptionnel sur ses deux sites au cœur du Quartier latin. Cet itinéraire vous permettra d’apprécier la richesse et la diversité du patrimoine comme des missions d’un établissement illustre, voué depuis cinq siècles au progrès des connaissances.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 10h00 à 18h00

Le samedi 20 septembre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Collège de France 11 place Marcelin Berthelot 75005 Paris

https://www.college-de-france.fr/fr/jep2025 https://www.facebook.com/College.de.France https://www.facebook.com/College.de.France