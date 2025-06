« Le Mystère Mozart », le spectacle immersif joué au Collège des Bernardins Collège des Bernardins Paris 28 juin 2025

Ce parcours musical inédit combine musique, théâtre, danse, costumes d’époque, mapping visuel. Dans chaque salle, les chefs d’oeuvres du compositeur prennent vie, de La Flûte enchantée aux noces de Figaro, de L’Enlèvement au sérail au Requiem, grâce à des projections et la présence de musiciens, comédiens et de danseurs. Les spectateurs sont même invités à prendre la direction d’un orchestre et participer à un bal baroque en perruques 18e.

En mêlant musique et innovations, le Mystère Mozart célèbre l’immensité du génie de l’un des compositeurs les plus influents de tous les temps dont l’oeuvre traverse les siècles.

Une équipe artistique renommée

Le parcours réunit une équipe artistique prestigieuse. Imaginé par le producteur Michel Eli (Prodiges sur France 2 qui célèbre les prodiges virtuoses du classique tous les ans) et Nathalie Spinozi, dramaturge et spécialiste de Mozart, le Mystère Mozart réunit 30 artistes – musiciens, comédiens et danseurs – pour un dialogue entre performances live et enregistrements, où chaque détail est pensé pour créer un spectacle immersif inédit pour tous les publics.

Mourad Merzouki, chorégraphe de renommée internationale, apporte son regard novateur pour insuffler une dynamique où la danse contemporaine rencontre l’héritage classique, à travers un tableau de danse inédit en interaction avec la vidéo spécialement créé pour ce spectacle. Il offre alors un récit et une mise en scène riche en émotions sur les plus beaux concertos du prodige, éclairant les mystères et la profondeur de l’oeuvre de Mozart.

Le Mystère Mozart est conçu pour séduire autant les passionnés de musique classique que les familles ou amis en quête d’une sortie culturelle originale. Avec 1h30 de musique (17 oeuvres au total) et huit tableaux scénographiques, il invite à une redécouverte totale de Mozart. La scénographie et la mise en lumière des espaces amplifient l’émotion et rendent hommage à l’ampleur du compositeur.

Le spectacle a la chance et l’honneur d’avoir pour marraine la soprano française Julie Fuchs, artiste lyrique de renommée mondiale.

Du samedi 28 juin 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-28T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-29T01:59:59+02:00

Collège des Bernardins 20 rue de Poissy 75005 Paris

k.moussou@live.fr

Avec Le Mystère Mozart, le public est invité pour la première fois à vivre une expérience inédite

et époustouflante : savourer les oeuvres les plus emblématiques du plus grand compositeur de tous

les temps lors d’un spectacle immersif au coeur d’un écrin exceptionnel, le Collège des Bernardins à Paris.