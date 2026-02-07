Collège Floreska Guépin – Café des parents Collège Floreska Guépin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-13 10:45 – 11:45

Gratuit : oui Adulte, En famille

Café des Parents du Collège Floreska Guépin :La direction du collège Floreska Guépin convie les parents d’élèves à un temps convivial le vendredi 13 février 2026 de 10h45 à 11h45.Le café des parents est l’occasion de rencontrer les personnels, faire connaissance, échanger et se renseigner !

Collège Floreska Guépin Nantes 44000



