Collège Sainte-Marie : la tradition à la modernité Lycée Sainte-Marie Saint-Chamond

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Qui connait mieux les petites histoires de la vie du collège que les anciens élèves ? Venez écouter leurs témoignages couvrant 150 années de tradition. Ils vous feront découvrir la modernité au cours des visites des nouvelles réalisations architecturales.

Lycée Sainte-Marie 15 route du coin 42400 Saint Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

©Les Anciens de Sainte-Marie