Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château Journées Européennes du Patrimoine Collégiale Saint-Bonnet-le-Château

Saint-Bonnet-le-Château

Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château Journées Européennes du Patrimoine

Collégiale Bureau du guide au chevet de la Collégiale Saint-Bonnet-le-Château Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de la collégiale de Saint-Bonnet-le-Château en visite libre ou guidée, nombreuses animations pour les enfants avec atelier, démonstrations … .

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Collégiale Bureau du guide au chevet de la Collégiale Saint-Bonnet-le-Château 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 77 09 04 tourisme@saintbonnetlechateau.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Bonnet-le-Château

Discover the collegiate church of Saint-Bonnet-le-Château on a guided or self-guided tour, and enjoy a wide range of activities for children, including workshops and demonstrations… .

L’événement Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château Journées Européennes du Patrimoine Saint-Bonnet-le-Château a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Loire Forez