Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château Journées Européennes du Patrimoine Collégiale Saint-Bonnet-le-Château
Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château Journées Européennes du Patrimoine Collégiale Saint-Bonnet-le-Château samedi 19 septembre 2026.
Saint-Bonnet-le-Château
Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château Journées Européennes du Patrimoine
Collégiale Bureau du guide au chevet de la Collégiale Saint-Bonnet-le-Château Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découverte de la collégiale de Saint-Bonnet-le-Château en visite libre ou guidée, nombreuses animations pour les enfants avec atelier, démonstrations … .
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Collégiale Bureau du guide au chevet de la Collégiale Saint-Bonnet-le-Château 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 77 09 04 tourisme@saintbonnetlechateau.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Bonnet-le-Château
Discover the collegiate church of Saint-Bonnet-le-Château on a guided or self-guided tour, and enjoy a wide range of activities for children, including workshops and demonstrations… .
L’événement Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château Journées Européennes du Patrimoine Saint-Bonnet-le-Château a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Loire Forez