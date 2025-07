Collégiale du Puy-Notre-Dame Le Puy-Notre-Dame

Collégiale du Puy-Notre-Dame Le Puy-Notre-Dame samedi 20 septembre 2025.

Collégiale du Puy-Notre-Dame

Rue de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Réputée pour son envergure et son pèlerinage, elle fut construite pour y abriter la Sainte-Ceinture de la Vierge, une relique rapportée de Terre Sainte au 13e siècle. Elle se distingue par son architecture proche de celle de la cathédrale de Poitiers.

Exposition dans la Collégiale L’architecture des oubliés, venez découvrir les sculptures et peintures de l’artiste Mathilde Thiennot dans la Collégiale (en présence de l’artiste).

Visites guidées de la collégiale par les membres de l’association patrimoine 10h-12h / 14h-17h

Samedi à 18H30 Au départ de la Collégiale, déambulation poétique dans les jardins des belles maisons de la commune autour de poèmes angevins, suivie d’un dîner partagé.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 17h. .

Rue de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 26 34 mairie@puynotredame.fr

English :

Renowned for its size and pilgrimage appeal, it was built to house the Holy Painting of the Virgin Mary, a relic brought back from the Holy Land in the 13th century. Its architecture is similar to that of Poitiers Cathedral.

German :

Sie ist für ihre Größe und ihre Pilgerschaft bekannt und wurde erbaut, um dort die Heilige Malerei der Jungfrau Maria aufzubewahren, eine Reliquie, die im 13. Jahrhundert aus dem Heiligen Land mitgebracht wurde. Sie zeichnet sich durch ihre Architektur aus, die der der Kathedrale von Poitiers ähnelt.

Italiano :

Rinomata per le sue dimensioni e per il pellegrinaggio, fu costruita per ospitare il Santo Quadro della Vergine, una reliquia riportata dalla Terra Santa nel XIII secolo. La sua architettura è simile a quella della cattedrale di Poitiers.

Espanol :

Célebre por sus dimensiones y su carácter de lugar de peregrinación, fue construida para albergar la Santa Pintura de la Virgen, reliquia traída de Tierra Santa en el siglo XIII. Su arquitectura es similar a la de la catedral de Poitiers.

L’événement Collégiale du Puy-Notre-Dame Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2025-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME